Solo in viaggio, a Palzzo Pesce Leonardo Di Gioia con la sua fisarmonica

Sabato 12 ottobre 2019 alle ore 20.30 Palazzo Pesce diventa tappa di “Solo in viaggio”, il concerto itinerante della fisarmonica sola di Leonardo Di Gioia.



Una serata in Puglia che vede esibirsi un musicista vincitore del concorso “Nouveaux Talent De Jazz” tenutosi a Nizza, inserito nell’enciclopedia “La Fisarmonica e i Fisarmonicisti Contemporanei Migliori al Mondo” e definito “pura professionalità e spiccata eccellenza come pochi” da Marco Rampino e “una pietra miliare della nostra amata terra” da Pino Minafra.

“Solo in Viaggio” è una sintesi e un racconto in musica delle molteplici esperienze fatte anno dopo anno, concerto dopo concerto, tour dopo tour, viaggio dopo viaggio, collaborazione dopo collaborazione: una lunga carriera che ha visto alternarsi e fondersi generi musicali distanti come blues, jazz, pop e world music, in cui l’elemento conduttore è l’improvvisazione melodica, ritmica e armonica. In cui il suo “solo” è un dialogo intimo tra l’esecutore e il proprio strumento. In cui il suo “in viaggio” è l’immaginazione di danze, popoli, paesaggi e culture a noi vicine eppure irrimediabilmente lontane.



Un concerto in divenire in cui il pubblico è testimone di una esibizione irripetibile, che non potrà mai più essere uguale a se stessa.