L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Sannicandro di Bari, Associazione Erica (Associazione culturale per la divulgazione scientifica e astronomica), Pro Loco di Valenzano e Pro Loco di Matera.

- Osservazione astronomica, nello specifico tour delle Costellazioni, osservazioni di Pianeti, Oggetti Celesti e Stelle più luminose, spiegazioni del solstizio d’estate a cura di esperti di astronomia e cultori della materia;

- Festa della musica, coinvolgendo gruppi e artisti locali, promossa dal MIBAC in tutta l’Italia con l’obiettivo di trasmettere il messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità della musica, rafforzando la missione di valorizzare il patrimonio immateriale, materiale e culturale;

- Promozione dell’enogastronomia pugliese;

- Visite guidate alla Chiesetta rurale della Madonna di Torre, situata accanto alla Grangia.