Sombras navegantes, ritmi flamenchi al Castello di Ceglie del Campo

Admoveo: muovere verso, il principio di un processo fondamentale, un processo che genera quel risultato, quel “conflitto” che è al tempo stesso causa ed effetto necessari perché arte vi sia. Un movimento, un afflato, un muovere verso, mai definito e definitivo. Arte è Panta rei: mai finisce ma sempre si rigenera in questa tensione, risultante dell’incontro e del riconoscimento fra pubblico e artista.

Admoveo è una prospettiva, una possibilità di fare teatro, fare arte, senza compromessi.



Domenica 10 Marzo, ADMOVEO raggiunge Ceglie del Campo (Bari) in collaborazione con l'Associazione Kailia, guidando il pubblico tra i sapori del flamenco spagnolo rievocati dagli strumenti protagonisti del concerto SOMBRAS NAVEGANTES, di Fabio Tuzzi, con Antonio Oliveti e Giorgia Santoro.

“La Musica è una strada che non si sa dove porta e le note sono Ombre Naviganti nell’aria”.

Soffi di musica araba, colori sudamericani e gesti Jazz. Su tutto domina il duende Flamenco, spirito autentico e selvaggio dell’animo umano.

Composizioni di Fabio Tuzzi, chitarrista che dopo un’attività di turnista durata circa dodici anni, si avvia allo studio della chitarra classica diplomandosi al conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e all’’Accademia di Basilea (Svizzera).

Si esibisce in Italia, nei più importanti centri europei e tiene concerti in Canada, U.S.A., Tokyo, America Latina.

La passione per la composizione lo spinge ad una proficua e continua scrittura. Nell ’ultimo periodo artistico si dedica allo studio del flamenco, dove trova certamente la sua perfetta dimensione, ciò che più rappresenta il suo carattere, musicale ed umano, perfezionandone le tecniche peculiari, sotto la guida esperta del M° Davide Cervellino.

Circuito di Teatro, Musica, Danza e Cultura ADMOVEO

SOMBRAS NAVEGANTES

10 Marzo – Ceglie del Campo, ore 18:30



ADMOVEO, è un progetto della compagnia Formediterre, in collaborazione con

Ass. L’Obiettivo (Taranto) // ProLoco (Leporano) // Con.Fusione (Polignano) //

Levèra (Noha)

Con il sostegno di C.N.A. Puglia // F.A.I. Puglia // Comunità “Fratello Sole” (Gioia del

Colle) // Technê - Centro Artistico Educativo (Alberobello) // U.P.T.E. (Putignano)

Imago-idanzattori (Alberobello)

L’intera rassegna è supportata da AMARUM.



Domenica 10 Marzo 2019

Ingresso ore 18:30

Castello di Ceglie del Campo / Associazione Kailia, piazza Castello 5



Posti limitati, consigliata la prenotazione:

admoveo@formediterre.it / 320/9449770



Pagina Facebook: https://www.facebook.com/formediterreteatro/

Sito Web: http://www.formediterre.it/admoveo.htm