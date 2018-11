All'Abeliano uno show ricco di coreografie e storie adatte a tutte le età con "Sonata a quattro piedi"

La magia del teatro di animazione e figura fatto “coi piedi” dal 2 al 5 dicembre sarà sul palco del Teatro Abeliano per un nuovo appuntamento della rassegna “A teatro con mamma e papà” (ore 17 e 18.45, info 080.542.76.78).

Uno show ricco di coreografie e storie adatte a tutte le età: la “rumba delle galline”, “La sala operatoria” “Il domatore e il leone” sono dei classici che si alternano in contrasto stilistico a numeri più sperimentali e astratti come “I paperi gialli”, “Pittori allo specchio” e “balletto finale”, arricchiti da un tocco di musica dal vivo. Questo spettacolo è il risultato della sinergia artistica di Laura Kibel e Veronica Gonzales. Insieme hanno portato questo nuovo repertorio pieno di ritmo, colori e comicità, in prestigiosi Festival come Charleville Meziéres 2006, Figeuro (Gand) 2007, Parade’s (Nanterre) 2011.



Info 080.542.76.78

ingresso 8 e 10 euro

(dai 5 anni - ore 17 e 18.45)

Teatro dei Piedi

di e con Laura Kibel e Veronica Gonzales