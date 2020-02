Al Joy's Pub il romanticismo del songwriter Ray Romijn nel giorno di San Valentino

NEL GIORNO DI SAN VALENTINO, VENERDI’ 14 ALLE 22, AL JOY’S PUB DI BARI PER IL DODICESIMO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “WORLD JOY’S TOUR MUSIC”.

Per il dodicesimo appuntamento della rassegna “ World Joy’s Tour Music” realizzata dal Joy’s Pub di Bari (C.so Sonnino 118, info e prenotazioni: 080.554.28.54, ingresso libero), nel giorno di San Valentino, venerdì 14 alle 22, sarà di scena il e talentuoso songwriter Ray Romijn. Sarà un San Valentino indimenticabile, all’insegna del romanticismo e della bellezza con sonorità folk blues squisitamente sixties.

Nato in Brasile da mamma olandese, Ray Romijn è oggi uno dei più promettenti songwriters europei, grazie alla sua passione per folk blues degli Anni ‘60. Costantemente in giro per il mondo tra busking e live club, Ray racconta in modo poetico frammenti della sua vita, armato di chitarra e armonica e con il suo aspetto da troubadour e dandy romantico.

Torna in Italia a distanza di un anno dal suo primo tour, con un nuovo album tutto da scoprire in anteprima assoluta. Romijn ha all’attivo l’EP “A Winters Tale”, uscito nell'ottobre del 2018, e il precedente “Above The Clouds” (2017).

https://youtu.be/HLqSKcc4fMQ