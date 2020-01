Sabato 1 Febbraio alle ore 18.30 QUINTILIANO La Libreria presenta:

SORELLA COZZA. Trattato semiserio sulla cozza di Enzo Vacca

Foto di Nicola Amato

ADDA Editore





''Quanto è bello il suo nome piccino e buffo: cozza. Mitili o peoci. Sui fondali dei mari puliti vivono filtrando acqua col bisso inseparabile amico, attaccate a scogli antichi quanto il pianeta. E se ne stanno lì, mentre correnti marine le accarezzano cullandole con musiche e canti silenti.

Aneddoti, curiosità e ricette del frutto di mare tra i più diffusi del Mediterraneo.''



con Enzo Vacca





''L’autore, animatore ed attore, con un curriculum invidiabile, ha infatti al suo attivo partecipazioni in prestigiose Compagnie (Piccolo Teatro di Bari, Abeliano, Tiberio Fiorilli, Casa di Pulcinella, Anonima GR, ecc.), oltre ad aver partecipato a numerosi programmi radiofonici della RAI, non si limita ad indicare solo alcune ricette che fanno della cozza un piatto gustoso, insostituibile per il suo sapore e, soprattutto, economico.



Vacca nel suo libro ci accompagna in un piacevole racconto che ha per protagonista la cozza e la sua storia, ci dice come si apre, gli strumenti necessari come la “grambedde”, un coltello speciale che serve ad aprire tutti i frutti di mare, ci parla di ‘Peppine’, l’uomo delle cozze preistorico, di “Ceccille jabbre e mange”, du “triuske” (vino), insomma anche il dialetto barese partecipa egregiamente al racconto sulla cozza. Non mancano, quindi, i detti sul mitile più consumato in terra di Bari e della Puglia “ijè cchiene comma a na cozze” o “cchiene comma all’ove” o “le uà della pegnate le canosce la checchiare!”.''

(Vittorio Polito - Giornale di Puglia)