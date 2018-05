"Sotto il segno della vittoria", al Cinema Ciaky la presentazione del film di Emanuele Di Dio ed Anna Maria De Mita

Dopo la Anteprima Nazionale a Roma tenutasi il 19 marzo alla presenza di Pippo Baudo, Enrica Bonaccorti il Ministro della cultura Dario Franceschini e tanti altri ospiti illustri, un evento speciale con proiezione del nuovo film Sotto il Segno della Vittoria è annunciata al Cinema Ciaky di Bari/ Palese per Giovedì 10 Maggio ore 18.00 organizzata dal produttore cinematografico Emanuele Di Dio.

Nel cast: John Savage, Flavio Bucci, I Ditelo Voi, Antonio Fiorillo che affiancano i ragazzi abilmente diversi della associazione.

Una Storia vera: «Romolo Abis, un ragazzo diversamente abile, ha straordinarie capacità nella velocità e nell’apprendimento. Il mondo dell’atletica leggera si accorge di lui e il giovane velocista raggiunge grandi traguardi sportivi. Grazie al suo allenatore, alla sua famiglia e alla sua forza di volontà, dimostrerà a tutti le sue doti nei cento metri...»

Si tratta di un evento di valenza sociale che suscita forti emozioni, organizzato dal produttore cinematografico pugliese Emanuele Di Dio, con la presenza del regista Modestino Di Nenna e di parte del cast, con l'attore protagonista Angelo Acernese, Leonardo Piscitelli, Antonio Evangelista, Elvira Taccone, Francesco Musto, Rosita Pascale ecc.

I'ng.Emanuele Di Dio ci racconta che il film si pone l'obiettivo di portare alla Vittoria i ragazzi diversamente abili, e di renderli protagonisti in un progetto di comunicazione ed integrazione per mezzo della cinematerapia in cui lo stesso produttore ha fortemente creduto fin dall'inizio,il film ha ricevuto il patrocinio morale per l'alta valenza socio culturale da parte del presidente del coni Giovanni Malagò e della presidente nazionale della Agis scuola professoressa Luciana della Fornace; un grande risultato che ci consentirà a breve di candidare l'opera filmica all'ambito riconoscimento del David di Donatello. La vittoria dei pregiudizi sulla tematica disabilità è stato anche il risultato di essere riuscito a portare il film nelle più importanti sale del cinema italiano per citarne una il circuito UCI italia al fianco di grandi locandine Blockbuster commerciali.Il film è uscito il 22 marzo ed ancora in programmazione.