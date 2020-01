Sotto sotto food e live music

AL 12ZERO3 IN BARI un format grazie al quale trascorrere da folli con la complicita' dello SHOWMAN MIKI SIDELLA la serata a due passi da casa nello storico Club per tutto il periodo invernale.

DALLE ORE 21,00 ALLE 24,00

1) Opzione: PIATTO SALUMI E FORMAGGI - PRIMO PIATTO +CALICE DI VINO O BIRRA € 15

2) Opzione: STUZZICHINI + CALICE DI BIRRA O VINO € 10



DALLE ORE 24,00 IN POI CAMBIO CONSOLLE, CON TANTA MUSICA DA BALLARE



PRENOTAZIONI E INFO 348-8791734