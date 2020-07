Alla masseria Dal Canonico a Mola di Bari il concerto di Nathaniel Peterson & Andrea Braido con''Notes for the soul''

Un viaggio nel grande blues con due musicisti straordinari; un percorso di suoni e armonie inconfondibili, tra passione e virtuosismo, con la straordinaria voce di Nathaniel (anche bassista e armonicista con Peter Green, Spencer Davis Group, Eric Clapton) e dalla chitarra inquieta di Andrea Braido (chitarrista molto noto in Italia soprattutto per il suo lavoro al fianco di Mina, Vasco Rossi e Adriano Celentano).

Questo duo “esplosivo” presenterà l’ultima fatica discografica “Notes for the soul”.

Nathaniel Peterson, voce, basso, armonica; Andrea Braido, chitarre.

Inizio ore 20.30.

Solo concerto 10€, concerto e aperitivo 15€, concerto e cena 30€.

Info e prenotazioni: 347.27.131.40 - 348.7212867– 348.66.285.93 -080.4737744.

Le istruzioni per arrivare e le informazioni sulla masseria su www.dalcanonico.com e sulla pagina facebook: www.facebook.com/dalcanonico/

La rassegna del Canonico prosegue sabato 25 luglio con un jazz transgenerazionale di Vittorio Cuculo e Gegè Munari.

La Masseria Dal Canonico, della famiglia Brunetti, si trova nelle campagne a sud-ovest di Mola di Bari, Poggio le Antiche Ville, in Contrada "Brenca" (località S. Materno, verso Rutigliano), raggiungibile dalla provinciale 111 Mola-Rutigliano, nella zona "Poggio Antiche Ville", in via Chiancarelle, 48.