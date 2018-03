Allo Spazio Murat "Souvenir", rassegna di incontri e Art Summer Camp con artisti e rappresentanti d’arte contemporanea

Dalla collaborazione tra Spazio Murat e 63rd 77th STEPS – Art Project Staircase, nasce il progetto SOUVENIR, rassegna di incontri, prima, e Art Summer Camp, dopo, che coinvolgerà artisti e rappresentanti di spazi indipendenti d’arte contemporanea, da realizzarsi presso Spazio Murat a Bari, con la partecipazione di operatori locali. Il desiderio di coinvolgere gli artisti e i rappresentanti degli spazi, in modo più consapevole e graduale, ha portato gli organizzatori a progettare una rassegna che anticipa le tematiche dell’Art Summer Camp e costruisce una prima fondamentale relazione con i protagonisti locali e il pubblico. SOUVENIR è un progetto composto da una rassegna di incontri e un Art Summer Camp (estate 2019).



RASSEGNA

Gli incontri sono concepiti per presentare alla città di Bari ricerche artistiche e programmi espositivi distribuiti sulla scena nazionale ed europea. Gli artisti e gli spazi invitati presenteranno il proprio lavoro, confrontandosi ed esponendo le specificità socio-culturali di ciascuna città d’appartenenza, entrando in contatto con il sistema dell’arte contemporanea locale. 63rd-77th STEPS e Spazio Murat inviteranno vicendevolmente artisti e operatori culturali, dando il via ad un laboratorio aperto al pubblico, con fini d’indagine in divenire/non esaustiva, su spazi autonomi di produzione d’arte contemporanea, per offrire opportunità di dibattito e confronto su modalità alternative e sperimentali del fare arte.

PROGRAMMA PRIMO APPUNTAMENTO

VENERDÌ 23 MARZO - ore 19.00

Installazione e performance degli artisti Mariantonietta Bagliato, Margaret Haines e Kareem Lotfy.



Mariantonietta Bagliato (1985, Bari, Italia). La sua ricerca artistica è influenzata da un immaginario che trae le sue origini dal teatro di figura. Nel campo delle arti visive, la sua ricerca volge a creare un connubio tra i diversi settori, sperimentando varie discipline tra performance, installazioni, illustrazioni e azioni di arte pubblica.

https://mariantoniettabagliato .blogspot.co.uk/

Margaret Haines (1984 Montreal, Canada). Artista multimediale, la cui narrativa tesse una complessa costellazione fatta di politica e sessualità, psicologia, storia e mitologia.http://www.margarethaines.com/

Kareem Lotfy (1985, Cairo, Egypt). Artista che opera tra il Cairo e Berlino, nelle sue opere convergono due dimensioni apparentemente opposte: da un lato, la cultura digitale, dall'altro, la ricca storia culturale del suo paese nativo, l’Egitto. Lotfy realizza disegni, impiega modelli algoritmici, forme arcaiche e strutture pittoriche (spesso sotto le restrizioni di primordiali software CG), che conferiscono al suo lavoro un carattere futuristico, nel quale però permane in maniera decisiva l'influenza del simbolismo antico, come quello presente nei tappeti e nelle antiche calligrafie.

http://www.kareemlotfy.info



SABATO 24 MARZO - ore 17.30

Conversazione aperta tra Viktoria Draganov (Swimming Pool project, Sophia, Bulgaria), Paola Lucente (Spazio Murat) e Fabio Santacroce (63rd 77th STEPS).

Swimming Pool project: ubicato in una piscina del 1939, il project space propone un fitto programma di mostre, performances, film, talks e progetti in collaborazione con altre istituzioni e spazi internazionali, con una forte ricerca curatoriale e filosofica.

