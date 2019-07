Musica, teatro e tanti ospiti per il Sovereto Festival 2019

Il programma avrà come cornice il borgo medioevale di Sovereto, in cui saranno ambientate performance di vario genere, dalla musica al teatro. La novità di questa edizione sarà il contest musicale che selezionerà i migliori artisti emergenti, per una quattro giorni densa e di alto livello artistico che si dipanerà dal 25 al 28 luglio prossimi.

Di seguito alleghiamo il programma completo della kermesse.

25 LUGLIO:

SEASIDE STOMPERS

PROMENADE BECHET

SOLISTI:

“Antonello Salis Big Band project”

Arrangiamenti di Riccardo Fassi

JAZZ STUDIO ORCHESTRA

Direttore Paolo Lepore

26 LUGLIO:

SPETTACOLO TEATRALE:

⦁ “Mannaggia!” con Roberto Petruzzelli e Sandro Cardascio e in omaggio a Peppino De Nittis, pittore

ORCHESTRA SINFONICA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

IL CORO DEL FARO

“CHOPIN A MEZZANOTTE” PIANISTA PIERLUIGI CAMICIA

27 LUGLIO:

TEATRO “NATURA NATURANS”

⦁ Rossella Tempesta

⦁ Tullio Taffuri

TRIO MUSICALE “GIRANDOLE E FIORI”

⦁ Stefania Di Pierro (vocal)

⦁ Piero Vincenti (piano)

⦁ Fabio Accardi (batteria)

ORCHESTRA:

⦁ Luciana Negroponte Orchestra “Whit Jubilee Gospel Singer & Band”

DUO MUSICALE “FOLKSONGS” “IL VIANDANTE A MEZZANOTTE”

⦁ Tiziana Portoghese

⦁ Francesco Palazzo

28 LUGLIO:

GIOVANI MUSICISTI LOCALI SELEZIONATI

-Marina di Sario e Leonardo Tesoro

SPECIAL GUEST:

⦁ Simona Molinari

⦁ JSO Nico Catacchio quintet

