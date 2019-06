Al Planetario il film 'Coherence - Oltre lo spazio tempo' per la rassegna Space Words III

Giovedì 20 Giugno, ore 20:00 presso il Planetario di Bari secondo appuntamento della nostra rassegna di fantascienza SPACE WORDS III con il film: Coherence - Oltre lo spazio tempo.



In una notte in cui una cometa passa sopra le loro teste, otto amici a una cena partecipano a una serie di strani eventi.

Tra dialoghi da piece teatrali, oggetti personali ed ipotesi che richiamano la fisica quantistica, questo film ci terrà con il fiato sospeso. La dott.ssa Eleonora Loiodice del Seminario di Storia della Scienza dell'Università di Bari ci porterà all'interno di questa ricetta, che cambia i suoi ingredienti di volta in volta, mostrandoci come a volte in piccole divergenze, ad esempio, ci può essere la grande differenza tra il sentirsi amati e il sentirsi traditi.



INGRESSO GRATUITO

Prenotazione consigliata al 3934356956 o a info@ilplanetariodibari.com



Nel week end appuntamento nel centro storico di Polignano a Mare per delle attività di divulgazione astronomica dalle ore 20:00 alle ore 23:00 del tutto gratuite.