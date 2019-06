''Her'' al Planetario per la rassegna di fantascienza SPACE WORDS III

Giovedì 27 Giugno, ore 20:00 presso il Planetario di Bari si conclude con il terzo ed ultimo appuntamento la nostra rassegna di fantascienza SPACE WORDS III con il film: HER.



Ci si può innamorare di un oggetto, di un computer, di qualcuno che non esiste? Un viaggio da Pigmalione a Turing passando per Mark Caltagirone, in compagnia del Prof. Francesco Paolo de Ceglia e del film Her (Lei).



Prenotazione consigliata al 3934356956 o a info@ilplanetariodibari.com