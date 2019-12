Spazio Natale Emergency, serate di beneficenza tra degustazioni di piatti tipici e panettoni

Nello Spazio Natale Emergency è tempo di eventi!

12 DICEMBRE 2019, ore 19:30 SERATA DEGUSTAZIONE VINI

Insieme a gustosi prodotti caserecci, si potranno degustare i vini della ricca cantina dello Spazio Natale, alla presenza del sommelier Lello Massa.

Posti limitati e prenotazioni al 366/4126248. Offerta minima 10euro.

18 DICEMBRE 2019, ORE 19:30 SERATA DELLE TRADIZIONI “Vecìne a la fracère”,

con la partecipazione di Felice Giovine e Gigi De Santis.

Serata dedicata alla degustazione di piatti tipici della nostra tradizione culinaria, alla presenza dei due storici e cultori del dialetto barese.

Posti limitati e prenotazioni al 366/4126248. Offerta minima 15euro.

Il ricavato degli Spazi Natale sarà destinato agli ospedali di EMERGENCY in Afghanistan e Iraq, dove, nonostante i rischi quotidiani, l’organizzazione continua a offrire prestazioni mediche gratuite e di elevata qualità.

In tutti gli Spazi Natale sarà possibile acquistare il “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con le Tre Marie in occasione dei 25 anni di EMERGENCY, i manufatti di Sulaimaniya, gli orsetti di Bamiyan e i bracciali di alluminio riciclato da ordigni bellici del Laos. Ma anche tanti prodotti utili e sostenibili provenienti dall'economia carceraria o dalle filiere solidali – come biscotti, cioccolate, tisane, torroni, croccanti – o derivati dal riuso o riciclo, come le pochette ricavate dal riutilizzo delle nostre magliette e i gadget marchiati EMERGENCY; tra questi la matita che fiorisce grazie a semi misti di erbe e fiori, la borraccia d'acciaio eco-friendly, il porta-pranzo fatto per metà in fibra di bambù e altro ancora. Come ormai da tradizione, non mancheranno gli oggetti realizzati grazie alla creatività delle volontarie del gruppo Handmade.

Quest’anno, lo Spazio Natale EMERGENCY di Bari è in Via Piccinni 61-63. Aperto la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 20.30 (sabato e domenica orario continuato), dal 29 novembre al 24 dicembre.