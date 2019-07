“Spazzi...AMO il MARE”: a Bari l'evento di pulizia dei fondali organizzato dal comitato San Girolamo - Fesca

Domenica 21 luglio, a partire dalle ore 9, sulla spiaggia del lungomare IX Maggio, la manifestazione “Spazzi...AMO il MARE”, la campagna di sensibilizzazione tesa a promuovere il rispetto per il mare e l’ambiente promossa dal comitato di quartiere San Girolamo - Fesca in collaborazione con la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Bari, l’AMIU Puglia, i sommozzatori della Nadd Europe di Bari, il corpo militare Acismom, l’Ala Azzurra onlus Bari e l’associazione culturale IX Maggio.

L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato all’Ambiente, consiste in operazioni di pulizia dei fondali a cura degli operatori sub e in un’attività “Plastic Free” di pulizia dai rifiuti di plastica presenti sull’arenile, alla quale potranno partecipare i cittadini.

Con questa iniziativa il comitato intende sensibilizzare i residenti del quartiere su un tema fondamentale come la pulizia dei nostri mari, promuovendo la partecipazione diretta di tutti al fine di favorire la crescita culturale e sociale della comunità.

Nel corso della manifestazione sarà attivo un presidio sanitario costituito da personale medico e da soccorritori abilitati in grado di assicurare il primo soccorso su eventuali infortunati, organizzato dall’Acismom e da Ala Azzurra.