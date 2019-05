Alla Feltrinelli la presentazione del libro 'LO SPECCHIO NERO – I sovranismi sullo schermo dal 2001 a oggi'

Venerdì 24 maggio il collettivo Dikotomiko Cineblog presenta alla Feltrinelli di Bari alle ore 18.30 il libro "Lo specchio nero. I sovranismi sullo schermo dal 2001 a oggi" (DOTS edizioni). Il giornalista Giuseppe Di Matteo dialogherà con gli autori Massimiliano Martiradonna e Mirco Moretti.

Il volume è il quarto titolo pubblicato da DOTS edizioni, uno sguardo sulla contemporaneità attraverso le narrazioni audiovisive, contenente le illustrazioni del collettivo La Psicoscimmia.

IL LIBRO

A volte ritornano. A guardar bene, forse non stanno tornando, perché non erano mai andati via.

Solo che oggi vanno di gran moda: parlano, seducono, governano. Sono neofascisti, sono neonazisti, ma si fanno chiamare identitari, sovranisti, mentre rievocano un passato nero, nerissimo.

E sul nero degli schermi aumentano le storie che parlano di loro: documentari, commedie, action movies, instant movies; rappresentazioni nostrane e internazionali dell’esistenza di gruppi neonazisti e neofascisti, che mescolano nuovi linguaggi e nostalgia.

Dikotomiko ha selezionato narrazioni audiovisive italiane e straniere in cui il passato getta la sua ombra sul presente; ne risulta un racconto della contemporaneità organizzato per schede, un montaggio di storie e visioni da cui emerge il lato più oscuro di un presente che sembra un brutto film, purtroppo già visto.