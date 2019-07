Le emozioni in escursione a 70 metri di profondità con Speleonight, quelle in osservazione con il telescopio con “Una notte con sirio” e quelle, sempre magiche, di Hell in the Cave: calendario fittissimo ad agosto per le grotte di Castellana (Ba), grazie agli appuntamenti delle tre principali attrattive del complesso carsico.

Si parte da Speleonight: tre appuntamenti per l’esclusiva visita notturna delle grotte di Castellana da svolgere per la metà del percorso al buio: si effettua dopo la chiusura al pubblico, per gruppi composti da almeno 15 persone. I visitatori sono guidati dalle guide del Gruppo Puglia Grotte equipaggiate con casco, bomboletta e illuminazione ad acetilene. Obiettivo mostrare, lungo la passeggiata, i colori, le sensazioni e le emozioni vissute dai primi esploratori. Gli speleologi guidano i partecipanti in un’escursione unica, nel corso della quale si possono ascoltare i suoni delle grotte, scorgere e osservare la fauna che la popola e provare intense emozioni come procedere in solitudine per un tratto.

Domenica 28 luglio, venerdì 9 agosto e domenica 11 agosto le date possibili (inizio dell'esperienza alle ore 21, raduno presso la biglietteria delle grotte di Castellana alle ore 20,30). Per prenotare è necessario inviare una mail a segreteria@grottedicastellana. it o telefonare al numero 080.4998221 (ore 9,30-13,00 e ore 15,00-18,30).