Speleonight, l’esclusiva visita nelle grotte di Castellana

Altri sei appuntamenti a cavallo tra il 2018 e il 2019 per Speleonight, l’esclusiva visita delle grotte di Castellana (Ba), per lunghi tratti da effettuare al buio, per gruppi composti da almeno 15 persone. Si effettua dopo la chiusura al pubblico per garantire il massimo del silenzio e delle emozioni. I visitatori sono guidati dalle guide del Gruppo Puglia Grotte equipaggiate con casco, bomboletta e illuminazione ad acetilene: questo serve a mostrare lungo la passeggiata, i colori, le sensazioni e le emozioni vissute dai primi esploratori. Gli speleologi guidano i partecipanti in un’escursione unica, nel corso della quale si potranno ascoltare i suoni delle grotte e scorgerne e osservarne la fauna che la popola, o provare intense emozioni come procedere in solitudine per un tratto.

Tutte le date sono programmate il giovedì con arrivo in biglietteria alle ore 20 e inizio della visita alle ore 20,30. Questo il calendario dei prossimi mesi: 8 e 22 novembre, 6 e 20 dicembre, 10 e 24 gennaio.

Per maggiori informazioni contattare il Museo Speleologico Anelli - telefono 0804998230 (ore 9,30-13,00 - 15,00-18,30) o mail museoanelli@gmail.com - o la segreteria della Grotte di Castellana srl - telefono 0804998221 o mail segreteria@grottedicastellana. it.