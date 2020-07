Speleonight, l’esclusiva visita delle grotte di Castellana con la guida degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte

Continuano ad attirare turisti le visite guidate alle Grotte di Castellana, uno degli attrattori turistici più importanti di Puglia, e viste le molte richieste ricevute e il successo del primo appuntamento dopo il lockdown della visita Speleonight, sabato 18 luglio (incontro ore 19:30, partenza ore 20:00) si ripeterà l’esclusiva visita delle grotte con la guida degli speleologi del Gruppo Puglia Grotte, esperienza notturna che mostra un volto diverso del sito carsico ai visitatori che, muniti di caschetto e luce, percorrono tutto l'itinerario fino alla Grotta Bianca a luci spente, con un tratto alternativo al percorso turistico. Speleonight è prenotabile scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it o telefonando a 080.4998211.

Le Grotte di Castellana sono inoltre visitabili ogni giorno nei seguenti orari: visita completa (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla Grotte Bianca e della durata di 100 minuti) in lingua italiana alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00 e 17:00; visita completa in lingua inglese alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00; visita parziale (itinerario di circa 1 chilometro da percorrere in 50 minuti) in lingua italiana alle ore 10:30, 11:30, 13:00, 14:30, 15:30 e 18:00. Possibilità di prenotare visite anche in tedesco e in francese.

I biglietti per le visite guidate possono essere acquistati on line sul circuito TicketOne o presso i rivenditori autorizzati, fino alla mezzanotte del giorno prima del tour desiderato, o direttamente presso la biglietteria delle Grotte di Castellana. Informazioni telefonando al numero 080.4998221 o scrivendo a segreteria@grottedicastellana. it. Ulteriori informazioni sulle Grotte di Castellana sono disponibili anche sui canali social ufficiali e sul sito www.grottedicastellana.it