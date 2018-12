Spettacoli circensi, concerti e bande itineranti: Natale all'insegna delle arti in centro

Bari saluta la Vigilia e il Natale con una due giorni di eventi dedicati a grandi e piccini, che vedono come fil rouge le arti. Centro di molte delle attività previste per le festività è il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto, che oggi rimarrà aperto eccezionalmente dalle 10 alle 16, così da accogliere i bambini che non hanno ancora consegnato le loro letterine, mentre martedì e mercoledì si potrà visitare dalle 17 alle 20.

Qui sono previste due repliche dello spettacolo 'Live Gravity', realizzato dall'associazione Circo Botero - Un clown per amico, in programma alle 11 e alle 12.30. Spazio alla musica a partire dalle 12 con il concerto dei Justx, nuovo appuntamento delle iniziative di 'NataleBariSuona'. Prima della band si esibirà in piazza Umberto la talentuosa cantautrice 11enne barese Tracy Menga. La mattinata della Vigilia regala però un altro concerto, questa volta in piazza del Ferrarese, dove dalle 12 suoneranno i Pepper & The Jellies con i loro ritmi jazz.

Non mancano spettacoli itineranti: dalle 12 alle 14 per le strade del centro (da piazza Moro a piazza del Ferrarese e ritorno) è prevista la sfilata musicale della Grande orchestra di fiati “Enrico Annoscia” Città di Bari, appuntamento organizzato dall'associazione culturale Officina Orffiana delle Arti. Torna domani, infine, con la sua quarta edizione, l’appuntamento 'Scappati di casa', dedicato ai giovani studenti e lavoratori fuorisede baresi che per le festività natalizie tornano a casa da parenti e amici. Stavolta la sede della festa sarà il Riva Club, in via Fiume. Appuntamento a partire dalle 21.