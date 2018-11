Live musicali, spettacoli circensi itineranti e non, esibizioni di danza e poesia a 'Novello Sotto il Castello'

Live musicali, spettacoli circensi itineranti e non, esibizioni di danza e poesia. Novello sotto il Castello non è solo la vetrina delle eccellenze gastronomiche e dell’artigianato pugliese, ma un percorso a 360° che unisce le arti. Si parte quindi da piazza Castello, dove sul palco si esibiranno i gruppi che hanno fatto la storia della manifestazione e i nuovi talenti della musica conversanese. Tra le strade del borgo antico, il pubblico potrà rivivere anche la magia del circo e dell’arte di strada del Novello Circus, farsi rapire dalle parole e dalle movenze di Dal Vino alla Danza, ma anche godersi le rappresentazioni dei tanti artisti ospiti della X edizione. Perché non solo al vino si accompagna bene la gastronomia pugliese.

VENERDI 16

Piazza Castello: . ore 20.00 SOUTH JAZZ QUARTET

. ore 21.00 INDIE.FERENTI

Anfiteatro Belvedere: . NOVELLO CIRCUS: Il circo di Novello sotto il castello

Largo Porta Tarantina: . DUBIDAP

Piazza XX Settembre: . RADIOgaDA

Corso Umberto I - ang. - Via Carelli . PATRICK MOLDOVAN Acoustic

Corso Umberto I - Largo San Cosma . PLATONIKA

Via Porta Antica della Città: . ROBYOTEL

Largo Cattedrale: . QUINTETTO ARCADIA

Piazza Don Luigi Sturzo: . DAL VINO ALLA DANZA: Poesia del Corpo Inebriato

Villa Garibaldi: . NOVELLO CIRCUS: Il circo di Novello sotto il castello

Spettacolo Itinerante: . JORDIE IL CLOWN

SABATO 17

Piazza Castello: . ore 20.00 . PUNTIinESPANSIONE

. ore 21.00 . MUNICIPALE BALCANICA

Anfiteatro Belvedere: . NOVELLO CIRCUS: Il circo di Novello sotto il castello

Largo Porta Tarantina: . MANUELA PANZIRONI & THE BLU BIKES

Piazza XX Settembre: . STORIE DEL VECCHIO SUD

Corso Umberto I - ang. - Via Carelli . TRIO WHITE JAZZ

Corso Umberto I - Largo San Cosma . LA CHIAVE DI VOLTA

Via Porta Antica della Città: . ACOUSTIC LOOP DUO

Largo Cattedrale: . THE BLUE FISH ROCK AND ROOL BAND

Piazza Don Luigi Sturzo: . DAL VINO ALLA DANZA: Poesia del Corpo Inebriato

Villa Garibaldi: . NOVELLO CIRCUS: Il circo di Novello sotto il castello

Spettacolo Itinerante: . JORDIE IL CLOWN

DOMENICA 18

Piazza Castello: ore 11.30 . INTRATTENIMENTO MUSICALE

. ARTISTI DI STRADA

Piazza Castello: ore 18.00 . SKANDERGROUND

ore 20.00 . DARK ANGEL

ore 21.00 . KONVERBAND

Anfiteatro Belvedere: . NOVELLO CIRCUS: Il circo di Novello sotto il castello

Largo Porta Tarantina: . OVEST DI THAITI

Piazza XX Settembre: . INDIE.FERENTI

Corso Umberto I - ang. - Via Carelli . RACCONTASTORIE DIALETTALI CONVERSANESE

Corso Umberto I - Largo San Cosma . FRANCESCO CHIARAPPA TRIO

Via Porta Antica della Città: . PIAZZA CANTAUTORI MIX DI ARTISTI

Piazza Don Luigi Sturzo: . DAL VINO ALLA DANZA: Poesia del Corpo Inebriato

Villa Garibaldi: . NOVELLO CIRCUS: Il circo di Novello sotto il castello

Spettacolo Itinerante: . JORDIE IL CLOWN

Tutte le info su Info su www.novellosottoilcastello.it - info@novellosottoilcastello.it