Gli spettacoli in fiera con il trasformismo di Tomatis e la sua multimedilità

Mercoledì 18 settembre il trasformismo di Michele Tomatis caratterizzerà la giornata della 83esima Fiera del Levante.

Si inizia dal pomeriggio, alle 17 con le evoluzioni della performer Andréanne Thiboutot e dei suoi Hula hoop. « Hoopelai », nome dello show, che si svolgerà lungo i viali del quartiere fieristico, vedrà la protagonista nelle vesti di Madame Jocelyn, una donna elegante e sofisticata, che si stordisce a far girare i suoi cerchi. Questo rende la performance un vero e proprio spettacolo romantico, in cui l’artista, con disinvoltura e spensieratezza, trasporta il pubblico in un universo di prodezze.

Al tramonto, alle 19.45, è previsto il primo dei tre spettacoli della Marianolight, la ditta salentina nota nel mondo per le sue luminarie. Tra tecnologia e tradizione « Noti di luci » proporrà dei giochi luminosi mixati con la musica, per un emozionante show che lascerà tutti a bocca aperta.

A chiudere la giornata sarà lo spettacolo del camaleontico Michele Tomatis. Il suo singolare show è un mix di musica live, ballo, videoproiezioni e cambi veloci di costume. Si tratta di “un varietà musicale degli anni 2000”, come lui stesso lo definisce. Caretteristica del suo show è l’interazione dell’artista con i propri cloni virtuali proiettati su di un mega schermo. Colonna sonora saranno le hit degli ultimi 40 anni eseguiti dal vivo.