Lo show itinerante di Francisco Rojas Dyvinetz, “Note di luci” e lo show 'Portati una sedia' alla Fiera del Levante

Gli spettacoli di questa 83^ edizione della Campionaria cominciano dalle ore 17.00 con lo show itinerante di Francisco Rojas Dyvinetz, che si esibirà con una strabiliante attrazione. Attraverso una connessione di processi tecnici, di fusione tra l’artista e l’estensione del suo corpo, una ruota prenderà vita. Tra difficoltà di equilibrio e un grande impatto visivo, Francisco lascerà tutti senza fiato.

Alle 19.30 le luminarie della ditta Marianolight si accenderanno per il consueto show luminoso “Note di luci”, mix di tecnologia, tradizione e musica. Lo spettacolo sarà replicato per cinque volte nel corso della serata.

Alle 20.30 avrà inizio lo show « Portati una sedia » firmato Telenorba. Una produzione televisiva che avrà per protagonisti il noto comico Gabriele Cirilli, Uccio De Santis e tanti altri ospiti. Tra questi ci sarà il cantautore Alan Sorrenti, che proporrà una carrellata dei suoi successi, tra i quali spiccano i singoli « Figli delle Stelle », « Tu sei l'unica donna per me » e « Paradiso beach ».

Cabaret e musica d’autore saranno gli ingredienti di una serata che il grande pubblico potrà rivedere in TV (su Telenorba) il prossimo 24 settembre.