Gli appuntamenti del week-en del Planetario di Bari con spettacoli e laboratori

Sabato 19 Ottobre alle ore 19:00 nel planetario vi presentiamo il laboratorio-spettacolo “Verso l’Infinito e Oltre”

Volare è da sempre uno dei più affascinanti desideri dell’uomo. Come novelli Icaro, lo scienziato (pazzo) Alessio Perniola insegnerà a bambini ed adulti, con giochi divertentissimi, i principi della scienza necessari per toccare il cielo con un dito. Come i rapaci più belli e rari, i colorati aquiloni, le mongolfiere, sino alle navi spaziali conquisteremo il cielo.



Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento



Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956



Domenica 20 Ottobre alle ore 18:00 vi presentiamo nella Casa dello Scienziato il laboratorio : “Cuciniamo con il Sole”

In alcune regioni della Cina e dell’Africa si cucina grazie al calore del Sole. In questo nuovo laboratorio scopriremo la potenza dell’energia solare costruendo un forno solare perfettamente funzionante per cuocere i cibi.

Domenica 20 Ottobre alle ore 19:00 ritorna il nuovo spettacolo : “La Conquista della Luna”.

In questa ultima proposta di teatro-scienza accompagnati da Neil Armstrong rivivremo le emozioni della storia conquista della Luna e ne conosceremo i segreti, dalla sua formazione alle più recenti scoperte..sognando Marte...

Lo spettacolo ha una durata di un’ora.



