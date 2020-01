Gli spettacoli del week-end del Planetario dal Big Bang verso l'Infinito

Sabato 1 Febbraio alle ore 18:00 è in programma lo spettacolo dal titolo “LA STORIA DELL’UNIVERSO”: "Rivivremo l’emozione del Big Bang e le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’universo in un percorso avvincente adatto a tutti. Osserveremo la luce delle prime stelle e delle galassie più lontane scoprendo la struttura del cosmo''.

Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito previa esibizione di un documento di riconoscimento

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956



Domenica 2 Febbraio alle ore 18:00 ritorna il laboratorio-spettacolo “VERSO L’INFINITO E OLTRE”

Volare è da sempre uno dei più affascinanti desideri dell’uomo. Come novelli Icaro, lo scienziato (pazzo) Alessio Perniola insegnerà a bambini ed adulti, con giochi divertentissimi , i principi della scienza necessari per imparare a volare. Come i rapaci più belli e rari, i colorati aquiloni, le mongolfiere, sino alle navi spaziali conquisteremo il cielo.

La durata dello spettacolo è di un’ora circa.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956