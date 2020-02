Viaggi spaziali nel Sistema solare attraverso le nebulose e le stelle con gli spettacoli del Planetario di Bari

Sabato 15 Febbraio alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo “Destinazione Luna”: ''Scopriremo i segreti del nostro satellite naturale e della sua storia, a partire dalla sua drammatica nascita sino alla straordinaria avventura della sua esplorazione. Voleremo su altre straordinarie lune del Sistema Solare ammirando panorami alieni mozzafiato''.

La durata dello spettacolo all’interno del planetario è di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione consigliata attraverso mail a bariplanetario@gmail.com o telefonando al 3934356956



Domenica 16 Febbraio alle ore 19:00 ritorna lo spettacolo dal titolo “Viaggi Spaziali”: ''partiremo dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio per grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo. Ammireremo la bellezza della struttura della Via Lattea, attraverseremo le coloratissime nebulose dalle quali nascono le stelle e conosceremo la fine del nostro Sole''.

La durata dello spettacolo è di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956