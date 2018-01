Romeo e Giulietta di Roberto Zappalà al Teatro Abeliano

La prima edizione di AbelianoDanza, curata da Domenico Iannone, dopo un prologo autunnale – “La Tempesta”, “Devozione”, “L’attesa” – si apre ufficialmente il 10 gennaio, ore 21, con “Romeo e Giulietta 1.1. (La sfocatura dei corpi)”, balletto ideato da Roberto Zappalà nel lontano 2006 e portato nuovamente in scena in un’edizione aggiornata, danzata da Valeria Zampardi e Gaetano Montecasino. Primo lavoro del progetto Antologiacon cui Zappalà intende recuperare i lavori più interessanti che hanno lasciato un segno nel tempo e nella costruzione della sua linea coreografica.

Romeo e Giulietta 1.1 è un duetto costruito su un tappeto sonoro che unisce John Cage, Sergei Prokofiev e i Pink Floyd. La chiave scelta da Zappalà, che utilizza anche testi curati da Nello Calabrò, per portare in scena i protagonisti dell’infelice storia degli amanti di Verona è “la sfocatura”.

Nella versione 1.1 danzata da Valeria Zampardi e Gaetano Montecasino il coreografo ha spostato la propria messa a fuoco dalla coppia di innamorati, alla loro individualità di esseri che vivono singolarmente un disagio soprattutto sociale. Nelle vicissitudini shakespeariane si arriva all’amore sublimato dalla morte (e viceversa). Romeo e Giulietta 1.1 vuole riflettere e ribellarsi ad un tempo storico, oggi, dove la pulsione di morte è sublimata solo da se stessa e al contempo vuole contrapporle passione e rispetto nei confronti della vita. Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare d’amore ma essere lui stesso un atto d’amore verso la vita.

l giorno seguente (11 gennaio, ore 21.30) la Compagnia Zappalà Danza si esibirà al Teatro Abeliano con “I Am Beautiful”, regia e coreografia di Roberto Zappalà, nell’ambito di DAB, Danza a Bari, la stagione di danza contemporanea del Comune di Bari realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Teatri di Bari.



INGRESSO 12 euro/ 8 euro ridotto

Info e prenotazioni 080.542.76.78