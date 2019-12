Torna 'Note per Anto', lo spettacolo di beneficenza in onore di Antonella Diacono

Si terrà Domenica 8 Dicembre alle ore 19.00 nel teatro nel teatro della Parrocchia Maria SS. Addolorata (Don Guanella), in via Giulio Petroni 125 a Bari, lo spettacolo di beneficenza organizzato dall'associazione Anto Paninabella OdV, in occasione del compleanno di Antonella Diacono, uccisa a 13 anni dalla depressione a cui è dedicata la stessa associazione.

"Ci troviamo insieme nel giorno in cui Antonella avrebbe compiuto 16 anni, per festeggiare la sua vita e ricordare quello che stiamo facendo insieme con lei perché altre vite non si fermino troppo presto o sprofondino nella disperazione. Durante il concerto raccoglieremo fondi per le attività della associazione donando piccoli ricordi che i volontari stanno realizzando per la serata e racconteremo quel che abbiamo realizzato e quello che vogliamo realizzare nel prossimo anno." afferma Domenico Diacono, il papà di Antonella.

Sarà un momento dedicato a festeggiare Antonella, e a raccogliere fondi per l'associazione, dedicati in particolare al concorso scolastico "Antonella Diacono", in partenza a breve su tutto il territorio regionale.



Quest'anno l'evento è dedicato a giovani band o solisti, con la partecipazione straordinaria di Vito Ottolino e Luca Mastrolitti.

All'evento prenderanno parte anche Bleeding Strings, Carlo Masellis, Davide Zampieri, Elettra e OpenSpaceAssociation.



A presentare, invece, si sarà la speaker radiotelevisiva Anna Conte.