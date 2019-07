A Carbonara lo spettacolo in piazza di burattini per bambini “La storia di Olivia e del principe Pomodoro”

Giovedì 25 luglio a partire dalle ore 19.30, in collaborazione con la Rete civica Urbana, il IV Municipio e il Gran teatrino Casa di Pulcinella organizzano la spettacolo di burattini per bambini “La storia di Olivia e del principe Pomodoro”. L’evento si svolgerà in piazza Garibaldi.

A seguire, la presidente del Municipio, Grazia Albergo, inviterà tutti i presenti a partecipare all’inaugurazione della nuova area giochi realizzata dall’Amministrazione comunale in piazza Umberto I a Carbonara.