Lo spettacolo di giocoleria, burattini e arte varia 'Fagiolino asino d'oro' in scena al Teatro Casa di Pulcinella

Teatro del Drago con FAGIOLINO ASINO D’ORO in scena al Teatro Casa di Pulcinella il 2 febbraio 2020. Spettacolo di Francesco Niccolini e Mauro Monticelli con Mauro e Andrea Monticelli

decorazioni Michela Bellagamba

luci Andrea Monticelli

regia Renato Bandoli



Spettacolo di genere popolare e tradizionale, sia per l’impatto visivo che richiama un decadente circo ottocentesco, sia per la sgangherata struttura scenica e “coreografica” di disorganizzati guitti ed artisti ambulanti. La comicità semplice ed immediata è uno degli elementi costanti che lega i tre differenti generi che scandiscono lo spettacolo: “il Teatro dei burattini”, l’arte antica del “Cantastorie”, la “Giocoleria”degli “artisti di strada”. In scena Giorgino Zambutèn, un pò mago e “strolg” (astrologo) che cerca di vendere le sue pozioni magiche aiutato dal servo Brasula, anche detto Verruca, improbabile acrobata.

La fonte d’ispirazione per questa “maldestra” operina, è “l’Asino d’Oro” di Lucio Apuleio, amante della magia, abile oratore ed esperto scrittore, che disgraziatamente per lui, è inciampato nel teatrino dello Zambutèn...

Spettacolo di giocoleria, burattini e arte varia

età consigliata dai 4 anni in su



