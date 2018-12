Rocco Papaleo in scena al Teatro Mercadante di Altamura con lo spettacolo musicale “Coast to coast”

Non ha bisogno di molte presentazioni il grande ospite del prossimo appuntamento del Teatro Mercadante di Altamura per la Stagione Teatrale e Musicale 2018-2019 “Emozioni”: sabato 15 dicembre, alle ore 21.00, mattatore della serata è Rocco Papaleo con lo spettacolo musicale “Coast to coast”, inserito nella rassegna “MusicAll”.

Info: 080.3101222 – www.teatromercadante.com

Rocco Papaleo

COAST TO COAST



di Rocco Papaleo e Valter Lupo

Regia di Valter Lupo

con Arturo Valiante pianoforte, Guerino Rondolone basso e contrabbasso, Davide Savarese batteria e percussioni, Giorgio Tebaldi trombone e ukulele



Produzione: Rocco Papaleo e Carlo Pontesilli

Se uno spettacolo ha bisogno di una presentazione, vale il sospetto che non si presenti da solo. Viceversa, se si presenta da solo, vale il sospetto che la presentazione è superflua.

Nel dubbio, più che parlare dello spettacolo, parliamo di voi. Come state? Che fate stasera? Andate a teatro? Volendo, abbiamo una cosetta da proporvi. S’intitola “Coast to coast”.

Che suggerisce l’idea di un viaggio, ma in effetti è un po’ vago. Non precisa se di piacere o di lavoro. Se di sola andata o prevede un ritorno. Non dice da dove a dove. Non indica un’andatura: lenta? veloce? risoluta? vagabonda?

Non definisce nulla, se non l’intenzione di uno spostamento. Agevole? Impegnativo? Sconsigliabile? Sicuro? Concreto? Metaforico?

E poi, chi è a spostarsi? Una persona? Una comitiva? Un popolo?

Ci sono confini da attraversare? Vocabolari da consultare? Diffidenze da superare?

La verità è che nemmeno noi lo sappiamo di preciso. E’ solo un’idea di mettersi in movimento. Un desiderio di sentirsi stranieri, di ascoltare voci che non siano le nostre, anche a costo di non capirle.

Un viaggio prevede soste, accampamenti e bivacchi, a patto che lascino tracce del nostro passaggio… Una pentola rimasta sul fuoco, l’eco di una canzone che ci ha tenuto compagnia, di un racconto che ci ha fatto sorridere o immalinconire… Cose che vengano buone per altri viaggiatori.

“Ok, ma qualcosa di più preciso? Cioè, al di là delle suggestioni, di cosa parla veramente ‘sto spettacolo?”.

Beh, se uno spettacolo ha bisogno di una presentazione, vale il sospetto che non si presenti da solo. Viceversa, se si presenta da solo, vale…