“Spettacolo è vita parte 3 – Tutti uniti per G.A.”, al teatro Di Cagno l'evento di solidarietà per i bimbi con autismo

Si terrà giovedì 28 novembre, al teatro Di Cagno Abbrescia, “Spettacolo è vita parte 3 – Tutti uniti per G.A.”, l’evento di solidarietà promosso dall’associazione di promozione sociale T_Lab Triggiano Laboratori.

Si tratta di una serata di cabaret, musica dal vivo e solidarietà che, grazie al contributo di tanti artisti baresi e pugliesi, consentirà di portare avanti con maggiore efficacia la battaglia degli “Amici del cuore di G. A.”, iniziata il 5 gennaio 2018 per supportare le terapie cognitivo-comportamentali e logopediche per i bambini in età prescolare affetti da autismo livello 2 non verbale.