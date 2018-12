A Teatro Palazzo lo spettacolo di solidarietà “La storia continua…”

L’associazione Gabriel per l’Umanizzazione delle Cure in Oncologia, in collaborazione con gli Spread-Passioni in azione, presenta “La storia continua…”, lo spettacolo di solidarietà con la partecipazione del coro Gabriel

Info: passioninazione@gmail.com, Fb. Passioni in azione

Spettacolo di solidarietà

LA STORIA CONTINUA…