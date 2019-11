Sabato 28 dicembre 2019 alle ore 20.30 presso Auditorium comunale di Adelfia una serata #PAZZESCA! "Spettacolo Pazzo Comico" in ricordo di "Gaetano Porcelli"



Un gruppo di comici pugliesi si ritroverà presso il teatro "auditorium" di Adelfia per un vero e proprio spettacolo serale inedito fatto di sketch, monologhi, gag, parodie, canzoni e balli



Gli artisti che si esibiranno hanno esperienze differenti: tv, cinema, web, teatro, quindi lo spettacolo sarà un vero e proprio varietà… “pazzesco”!



Cosa aspetti? Prenota il tuo posto direttamente al numero 3393808427 altrimenti rischi di restare in piedi!



Direttore artistico Gianni Labalestra.

