Al Planetario di Bari una visione speciale della più bella storia d'amore con "Perseo e la magia delle stelle cadenti"

Mercoledì 14 Febbraio alle ore 21:00 presso il Planetario di Bari, una visione speciale della più bella storia d'amore scritta tra le stelle: “PERSEO E LA MAGIA DELLE STELLE CADENTI”.

Pur trovandosi al caldo all'interno della struttura, gli spettatori sono invitati a munirsi autonomamente di cuscini, coperte e sacchi a pelo per assistere allo spettacolo sdraiati per terra, proprio come su un prato sotto il cielo stellato.

Perseo è un eroe, figlio nientemeno che di Zeus e Danae, che fu sedotta sotto forma di pioggia d’oro. Andromeda è la figlia di un re, condannata al suo destino da una terribile sentenza degli dei. Tra mito e conoscenze astronomiche saremo rapiti dalla bellezza del firmamento.

Lo spettacolo ha una durata di un’ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Prenotazione obbligatoria via mail a info@ilplanetariodibari.com

o telefonando al 3934356956