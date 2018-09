Gran finale alla Fiera della Levante: la Campionaria chiude con il duo Solfrizzi-Stornaiolo e uno spettacolo pirotecnico

Si chiudono all'insegna dello spettacolo, gli eventi dell'82esima edizione della Fiera del Levante di Bari. E lo fa innanzitutto con un duo che è rimasto nel cuore dei baresi, ovvero quello composto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo (da molti conosciuti come Toti & Tata). I due attori saranno i mattatori dello spettacolo comico finale, in programma a partire dalle 20.30, dal titolo 'Il cotto e il crudo', in programma davanti all'ingresso monumentale. In oltre due ore di spettacolo, Solfrizzi e Stornaiolo racconteranno divertenti storie e aneddoti circa le abitudini e i modi di fare, tipici, della gente del Meridione, sempre nello stile che caratterizza i due personaggi amati dal pubblico, rievocando in modo quasi spontaneo alcuni dei personaggi più rappresentativi del loro bagaglio artistico.

L'ultimo ideale saluto ai visitatori della Campionaria sarà dato dallo spettacolo pirotecnico che seguirà al duo comico, illuminando i cieli della Fiera con un arcobaleno di colori. La postazione prefissata è la rotonda del lungomare antistante all'ingresso monumentale. Previsto anche un accompagnamento musicale ai fuochi d'artificio.

Gli altri eventi

Per tutta la giornata si susseguiranno però tanti altri eventi, adatti a un pubblico eterogeneo. Lo Spazio 7 sarà dedicato come sempre al mondo della bellezza, con incontri dedicati - tra gli altri - alla nail art, ai massaggi biorivitalizzanti e alle nuove tendenze delle acconciature maschili. Internet e italiano, due mondi che si scontrano? Ne parleranno Vera Gheno e Bruno Mastroianni, rispettivamente sociolinguista e responsabile del profilo Twitter dell’Accademia della Crusca e giornalista esperto di dinamiche dei social media, durante l'ultimo appuntamento nel padiglione 'E' un paese per giovani' in programma alle 15.30. Nello spazio 52 si potrà invece provare lo Yoga e il massaggio Shiatsu, mentre l'enogastronomia sarà protagonista al padiglione 126, con lezioni sulla produzione della birra artigianale, showcooking e degustazioni di cocktail a base birra.

Al Padiglione 181, invece, l'ultimo appuntamento del progetto 'Su di te sia pace', organizzato dalla Fiera del Levante per interlacciare un dialogo ecumenico tra Oriente e Occidente, che vede la consulenza e la collaborazione dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e dell’Unione Cattolica Stampa Italiana – Sezione Puglia.

Non mancano gli appuntamenti per i più piccoli, con spettacoli di marionette, laboratori ludici e creativi e la parata dei personaggi animati preferiti dai bambini nei pressi del Planetario.