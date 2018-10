"Come quando fuori piove", omaggio a Neil Simon nel Cinema Teatro Oratorio di Modugno

Appuntamento speciale sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018 con il teatro per la solidarietà. Alle 20.30 si alzerà il sipario del Cinema Teatro Oratorio di Modugno per lo spettacolo teatrale “Come quando fuori piove” omaggio a Neil Simon, portato in scena dall'associazione "Lello Nuzzi" gli amici per il teatro in collaborazione con il gruppo Parrocchiale Maria Santissima Dell'Annunziata. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Una Rosablu per Carmela, da anni impegnata in un progetto a sostegno delle persone malate di cancro.

