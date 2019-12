Al Planetario lo spettacolo sulla Stella che guidò i Magi, in un percorso tra pianeti, comete e fede

Domenica 15 Dicembre alle ore 19:00 ed esclusivamente per il periodo natalizio uno spettacolo che affascinerà adulti e bambini incentrato sulla “Stella di Natale”. Cosa guidò i Magi verso Gesù? Cosa videro i pastori sulla grotta? Perché mettiamo una stella cometa sul presepe? Ritorneremo indietro di duemila anni alla ricerca di questa “Stella” in un percorso tra pianeti, comete e fede che incanterà tutti.

Lo spettacolo ha una durata di un'ora.

Ticket € 7,00 per adulti e bambini.

L’ingresso è gratuito per i bambini con età inferiore ai 4 anni previa esibizione di un documento di riconoscimento. Il Planetario di Bari con il patrocinio e contributo del Garante dei diritti del minore propone a gruppi selezionati tra gli enti del terzo settore che si occupano di minori svantaggiati di assistere gratuitamente allo spettacolo.

Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com infotel 3934356956