“Stasera, niente di nuovo”, spettacolo teatrale con Fabrizio Buompastore e Antonello Loiacono

“stasera niente di nuovo” Un vero e proprio omaggio al caro vecchio avanspettacolo, un mondo teatrale antico ma sempre attuale, caratterizzato da un ritmo incalzante e mai volgare. Fabrizio Buompastore Antonello Loiacono "Due amici, due attori, Due insomma.. si rivedono dopo tanti anni e decidono di scrivere un nuovo spettacolo per dare una svolta alle proprie carriere ma tra sogni non realizzati, vecchie incomprensioni e oniriche suggestioni il lavoro non sarà così facile come pensavano.."