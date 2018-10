Al Planetario di Bari il laboratorio "Magica Scienza 2.0" e lo spettacolo "I Pirati dello Spazio e la Mappa Stellare"

Domenica 14 Ottobre dalle ore 18:00 alle ore 19:00 ritornano gli esperimenti scientifici nella “Casa dello Scienziato” con il laboratorio “MAGICA SCIENZA 2.0”

Un nuovo spettacolo di magia nel quale ogni numero viene svelato con le più importanti leggi fisiche, chimiche e matematiche. Il nostro scienziato (pazzo) Alessio Perniola si esibirà in uno show per tutte le età, coinvolgente e interattivo, che riuscirà a mostrare come il metodo scientifico e la storia della scienza possano condurre ad una nuova visione del mondo che ci circonda.



Ticket € 7,00 per gli adulti e bambini dai 6 anni in su

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956





Domenica 14 Ottobre alle ore 19:00 torna in scena il nuovo spettacolo di teatro-scienza “I Pirati dello Spazio e la Mappa Stellare”

IMPARARE DIVERTENDOSI è il motto di questo nuovo spettacolo del Planetario di Bari: la nave spaziale Sirio1 è alla ricerca di un potentissimo motore spazio-temporale alieno, ma anche temibili pirati spaziali seguono la stessa rotta. Il cibernetico Capitano Thunder (interpretato da Gianluigi Belsito) interagisce col pubblico-equipaggio per risolvere insieme enigmi astronomici e svelare i segreti della Via Lattea in un’avventura indimenticabile.



Ticket € 7,00 per adulti e bambini

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito.



Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com o al 3934356956