Ritorna uno spettacolo evergreen della compagnia Granteatrino

Il viaggio di Luna

Spettacolo di pupazzi e burattini

di Paolo Comentale

con Anna Chiara Castellano Visaggi, Marianna Di Muro

musiche originali di Andrea Gargiulo

pupazzi e oggetti Natale Panaro e Lucrezia Tritone

scene di Anna Chiara Castellano Visaggi

regia Francesco Tammacco

età consigliata: 4-8 anni



Luna, la protagonista dello spettacolo, è una bambina coraggiosa che insieme ai suoi amici, la signora Pina, il signor Leoncino e la sua inseparabile gattina Monia, riuscirà a sventare le losche mire di conquista e distruzione dell’avido e perfido barone Scalaquaranta.

Lo spettacolo fa sognare, viaggiare e perché no, desiderare quanto c’è di più buono nella màdie delle cuoche Pina e Gina che raccontano con simpatia e tenerezza la storia di Luna. I personaggi sono pupazzi da tavolo con articolazioni simili a quelle umane animati a vista da due animatori. Le scene, le luci, i movimenti dati ai personaggi, sostenuti dalla musica originale del maestro Andrea Gargiulo, contribuiscono a rendere l'atmosfera fortemente suggestiva e poetica.



BOTTEGHINO

Biglietti in vendita on line su www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita Vivaticket

Biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo.

Costo del biglietto € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli:

l’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche,

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica,

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.



Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti.