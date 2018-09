Ologrammi tridimensionali e acrobazie con il waterboard: il 'Waterfly show' anticipa gli appuntamenti della Fiera

I simboli storici della Fiera del Levante riprodotti con speciali ologrammi tridimensionali su una parete d'acqua, a cui si uniscono le acrobazie del waterboard, la tavola a propulsione idrica che permette di rimanere sospesi sull'acqua. Sarà uno show ad alto tasso di spettacolarità - capace di unire tradizione e modernità - ad aprire gli eventi della Fiera del Levante nella serata di domani, venerdì 7 settembre, sul lungomare Araldo di Crollalanza. Preludio dell'inaugurazione vera e propria della 82esima edizione, prevista sabato 8 settembre negli spazi della Campionaria.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, organizzato dalla Racing Show, sarà realizzato a partire dalle 20.30 nello specchio d'acqua di fronte piazza Diaz e largo Adua. Effetti, laser, video, camlive e acrobazie saranno gli ingredienti dello show, che includerà ologrammi alti fino a 45 metri.

I divieti

Per l'occasione sarà chiuso al traffico una parte del lungomare Senatore Araldo di Crollalanza. Nello specifico lo stop alle auto sarà attivo dalle 20.30 alle 24, nel tratto che va da piazza IV Novembre a via Giandomenico Petroni, in corrispondenza dell’Hotel delle Nazioni.