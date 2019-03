Al Galleria di Bari il film 'Spider-Man - Un nuovo universo' in lingua originale

Giovedì 14 marzo (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Original Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in proiezione è «Spider-Man - Un nuovo universo», straordinaria opera di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, vincitore dell'Oscar e del Golden Globe 2019 come miglior film d'animazione. È il primo film di questo genere basato sull'Uomo Ragno e sul debutto al cinema di Miles Morales, un nuovo giovane Spider-Man che dovrà salvare New York City insieme ad altri uomini e donne ragno dei fumetti Marvel, provenienti da universi alternativi.