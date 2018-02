Spiritonascosto in concerto al New Taylor’s

Nato nel 1998 su iniziativa di Carlo Ragno, chitarrista e compositore, SpiritonascostO è un progetto in cui la canzone d'autore si mescola in un sound ricco di contaminazioni dal folk al jazz passando per il rock. La band ha pubblicato due lavori a suo nome: "Sospesi Tra Musica e Poesia", alla cui registrazione ha partecipato anche Ian Paice dei Deep Purple, e "Mia Moglie È Un Idraulico" che è attualmente in promozione.

La formazione è costituita dalla voce cantata e recitante dell’attore, doppiatore e speaker radiofonico Andrea Savoia, Carlo Ragno (chitarra), Fabio Prota (tastiere), Roberto Inciardi (basso / contrabbasso) e Francesco Balsamo (batteria).



SpiritonascostO su Facebook

www.facebook.com/spiritonascosto/