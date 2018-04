Sport e solidarietà per la seconda edizione della fitwalking del levante, A Giovinazzo la maratona solidale vicina al mondo della demenza

Si terrà a Giovinazzo domenica 6 maggio 2018 alle ore 16:30, la maratona solidale: “Fitwalking del levante. Camminare insieme per la demenza”, organizzata da Giovinazzo Comunità solidale Amica delle persone con demenza insieme con Puglia Marathon – maratona delle cattedrali e patrocinata dal Comune di Giovinazzo.

L’iniziativa è un evento simbolo, senza scopo di lucro, pensata per promuovere l’attività fisica, come risposta efficace alla sensibilizzazione dell’intera comunità sul delicato tema delle demenze.

Il Comune di Giovinazzo ha ricevuto il riconoscimento del Ministero della Salute come “Comunità solidale amica delle persone con demenza”, progetto pilota in Italia insieme ad Abbiategrasso e Macerata ed entrato a far parte di una sperimentazione europea diretta dal Ministero stesso. Il progetto partito nel 2015, realizza annualmente dei programmi specifici di informazione e formazione alle categorie di operatori del paese privati e istituzionali (artigiani, commercianti, scuole, vigili urbani, medici di medicina generale) e ai responsabili istituzionali come l’Assessorato ai servizi sociali; nonché attività del tempo libero e culturali come visite alle gallerie d’arte, coro musicale, finalizzati a rendere l’ambiente in cui vivono le persone con disturbo cognitivo più amichevole, accogliente e di supporto alle famiglie.

In accordo con il programma 2018, prima nel suo genere, la maratona solidale, rappresenta una delle prime nel sud d’Italia, dedicata in modo specifico alla tematica delle demenze. L’idea è nata con l’obiettivo di fare collettività nel mondo delle demenze dando la possibilità a chiunque, di sentirsi parte di una comunità senza stigma. Nello stesso tempo ha scelto di coinvolgere organizzazioni sportive e del tempo libero come Puglia Maraton e il Circolo Renna, per fare squadra e insieme promuovere stili di vita sani e piacevoli, che portano benefici ad ogni problematica legata alla salute fisica e psichica. Il percorso di 4 km da svolgere in Camminata, partirà e si concluderà a piazza Leichardt e toccherà numerose aree panoramiche della Città di Giovinazzo. L’evento aperto a chiunque voglia partecipare, dai più grandi ai più piccoli, prevede una piccola quota di partecipazione (5 euro per adulto e 2 euro per bambini), che contribuirà a creare nuove opportunità ed iniziative mirate alla inclusione sociale e diretta in particolare a tutte quelle persone che vivono una condizione di fragilità e ai loro familiari.

Per partecipare alla Fitwalking del Levante, basta scaricare la scheda di iscrizione dal sito internet www.goccedimemoria.it, compilarla e consegnarla dalle ore 9 alle 18 c/o il Centro Diurno “Gocce di Memoria” Strada vicinale S. Eustachio – Zona casino della Principessa, oppure c/o il Centro Diurno Anthropos in Via S. Agostino 117 – Giovinazzo .

Per informazioni: Tel. 080.3947612 – cell 338.2966505 – info@goccedimemoria.it

Ufficio Stampa a cura di Artemia – Giulia Murolo 349.5283664 - Comunicazione.anthropos@gmail.com