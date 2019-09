A Santeramo 'Sport in Piazza', una "maratona" di eventi, attività sportive e di promozione del benessere fisico

A Santeramo in Colle dalle 16:00 di sabato 21 settembre Società sportive, Federazioni ed Enti saranno presenti in nel centro cittadino in una "maratona" di eventi, attività sportive e di promozione del benessere fisico.

Dal Basket allo Spinning, chiunque potrà provare e chiedere informazioni ai maestri, tecnici e istruttori delle varie discipline che animeranno fino a tarda sera in centro cittadino. Presente anche un gazebo informativo dell'Istituto di Medicina Sportiva per dare informazioni qualificate agli atleti, Società sportive e comuni cittadini.

Nelle tre piazze interessate dalla manifestazione, Piazza Garibaldi, Piazza Leone e Piazza Chiancone, si svolgeranno in contemporanea ed a partire dalle ore 16:00 fino alle ore 22:00, diverse discipline e attività sportive come il Basket, Atletica, Baskin, Karate, Muay Thai, Badminton, Rugby, Box, Ballo, Aerobica, Spinning, Fit box, Thai Fit e Volley. La manifestazione “Sport in Piazza” ha ottenuto il patrocinio ufficiale del CONI e vedrà la presenza del fiduciario locale, dott. Giuseppe Lassandro.

A seguire, l'Amministrazione comunale organizzatrice dell'evento con il supporto delle società sportive locali che hanno aderito e risposto all'invito, premieranno, con un riconoscimento simbolico, gli atleti santermani che si sono distinti durante la stagione sportiva 2018/2019.

A chiusura della serata e dopo la premiazione, il palco principale posto in Piazza Garibaldi ospiterà all'ormai celebre concerto dal titolo "Un sorriso per Irene", l'iniziativa benefica in favore dall'ATSM Speranza.

La manifestazione, fortemente voluta dall'amministrazione Baldassarre e che si auspica possa crescere nei prossimi anni e nelle prossime edizioni, è in linea con la volontà e l’impegno dell’amministrazione comunale nel diffondere concetti e stili di vita a tutela del benessere fisico e della salute pubblica.

Programma:

Dalle ore 16.00 Svolgimento dimostrazione delle attività sportive:

Volley, Basket, Baskin, Badminton, Karate, Muay Thai, Rugby, Atletica, Circuit training, Ballo

Attività sul palco:

- 18.30 Box per bambini

- 19.00 Super JUMP

- 19.30 Spinning

- 20.30 WTA Functional Training, Woman Functional Training, Primitive, Rugby femminile

- 21.15 Fit box

- 21.45 Thai Fit

Ore 21.00 Cerimonia di premiazione delle eccellenze della stagione sportiva 2018/2019

Alla presenza del sindaco Fabrizio Baldassare, dell'assessore Giuseppe Caponio, dei consiglieri comunali Francesco Sirressi e Marco Caggiano, del Fiduciario Locale CONI Giuseppe Lassandro.

Ore 22.00 Jin Woo in concerto a animazione a cura di “Un sorriso per Irene” pro ATSM Speranza.