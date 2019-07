Concerti, spettacoli e sport a Castellana per la rassegna 'Grotte d'Estate'

Dopo il mese di luglio tutto dedicato agli eventi di Crossing Arts e del World Dance Movement - The International Festival, particolarmente intenso anche il programma per il mese di agosto alle Grotte di Castellana (Ba).

Piazzale Anelli, il Museo Speleologico, la Grave e l’intero complesso carsico pugliese saranno interessati da numerosi appuntamenti, oltre che dal “tradizionale” flusso turistico che fa delle grotte di Castellana una delle più importanti attrattive di Puglia e uno dei siti turistici a pagamento più visitati in Italia.

Si parte, dal 31 luglio al 4 agosto, con Grotte d’Estate 2019, cartellone di eventi organizzato da Iniziative Castellanesi e Grotte di Castellana srl con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte e con la media partnership di Radio Puglia. Natura, giochi, sport, enogastronomia e spettacoli a piazzale Anelli per un evento che unirà gli appuntamenti sul palco principale all’area food e giochi della Pineta.

Mercoledì 31 luglio l’inaugurazione con l’esibizione di danza a cura di Asd Kreative e alle ore 22 Orchestra Mancina in concerto.

Giovedì 1 agosto ad aprire la serata saranno i talenti musicali del Duo Acustico composto da Lory Coletti e Filippo Allegretti e dei Guardy Nerds, freschi vincitori del contest Start Today in scena pochi giorni fa proprio alle grotte di Castellana. Alle ore 22 sul palco di piazzale Anelli, invece, si esibirà in concerto Baila - Zucchero Tribute Project.

Venerdì 2 agosto apertura letteraria con la presentazione del libro "Ali di sabbia" di Vanna Ivone e teatrale con lo spettacolo teatrale “C’era una volta” a cura di Filodrammatica Ciccio Clori (nello spazio della Pineta Grotte). Alle ore 22 "Poohlive" - Tribute Band dei Pooh in concerto e a seguire dj set con Pietro Ritella.

Sabato 3 agosto si entra nel weekend con l’evento “Moda, style e risate in scena”, sfilata di moda e spettacolo a cura di Leti Eventi. Alle ore 22, sul palco principale, Federico Baroni in concerto. A seguire dj set con Danny Dee e animazione a cura di Radio Puglia.

Domenica 4 agosto, infine, chiusura nel segno dello sport con la nona edizione della gara podistica “Trofeo Grotte”, organizzata dall’Atletica Castellana” (ore 18), nel segno della solidarietà con lo spazio Fratres Cuore Aperto (ore 20,30) e della musica con Terraross in concerto (ore 22).

Tutte le sere, inoltre, in Pineta Parco Gonfiabili per bambini a cura dell'associazione Parco Gonfiabili e Giochi da Tavola a cura dell'associazione Ludica Grotte - La Tana dei Goblin Bari. Tutti gli eventi sono gratuiti e non necessitano di prenotazione.

Ulteriori informazioni sui canali sociali facebook e instagram di Grotte di Castellana srl e sul sito www.grottedicastellana.it.