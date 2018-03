Mercoledi' 21 marzo alle ore 18,30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



SPRINGTIME Primavera in libreria

Books, Flowers and Music



Tempo di primavera in libreria!

Insieme alla casa editrice Logos che a livello nazionale promuove l'evento #librerieinfiore, la libreria Quintiliano desidera festeggiare l'arrivo della PRIMAVERA con letture e musica.





PROTRIO

Wouldn’t They Be Nice: ProTrio rilegge Beatles e Beach Boys

Fabio Prota, pianoforte

Roberto Inciardi, contrabbasso

Claudio Cassano, batteria





Letture a cura di Barbara De Palma, attrice

Compagnia Teatrale Notterrante