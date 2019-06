Spritz vista mare

Tutti i martedì le terrazze vista mare si tingono di arancione, una serata dedicata allo Spritz nato nel '700 quando i soldati Asburgici a Venezia, non avvezzi alle gradazioni alcoliche dei vini italiani, li spruzzavano con l’acqua gassata “spritzen” in tedesco. Per l’occasione potrai gustare lo Spritz a €3,00. Ad accompagnare la serata gli sfizi preparati dal nostro Chef!