Spritzmania party

È l’ora dell’aperitivo sulle terrazze vista mare di Eataly Bari!



Venerdì 16 Agosto dalle ore 18.00, una serata dedicata al cocktail più rappresentativo d’Italia.

Lo Spritz nasce nel '700 quando i soldati Asburgici a Venezia, non avvezzi alle gradazioni alcoliche dei vini italiani, li spruzzavano con l’acqua gassata “spritzen” in tedesco.

Per l’occasione potrete assaggiare 6 Spritz diversi dal classico al più fantasioso:



APEROL SPRITZ: Aperol e Prosecco Ronco Belvedere - € 5,00

Nato a Venezia, con il suo gusto leggero e inconfondibile ha conquistato il mondo.



CAMPARI SPRITZ: Campari e Prosecco Ronco Belvedere - € 5,00

Il Campari Spritz è la variante meneghina del celebre aperitivo e come i milanesi è forte e deciso.



SPRITZ ROYALE - IL NOBILE: Bitter Carlo Alberto e Champagne Demi-sec Billecart Salmon - €10,00

Il Nobile nasce dall'incontro di un bitter che porta il nome di un Re con il Re delle Bollicine, lo champagne, per soddisfare i palati più sofisticati.



SPRITZ BIO - IL NATURALE: Bitter La Canellese e Prosecco Bio Bianca Vigna - 6,00 €

Frizzante, vivace e allegro, ha un cuore green e il suo ingrediente principale, il prosecco, è rigorosamente biologico certificato.



SPRITZ HUGO - IL FLOREALE: St. Germain e Prosecco Ronco Belvedere - 6,00 €

Il Floreale richiama la freschezza delle Alpi e il dolce profumo dei fiori di sambuco grazie al St. Germain.



SPRITZ COLFONDO – L’ANCESTRALE: 6 PM e Colfondo Bianca Vigna - 6,00 €

Il Colfondo, antenato riscoperto del Prosecco fresco e fruttato, si sposa con il 6pm, bitter piemontese, per un aperitivo da gustare al tramonto!



Vi aspettiamo!